Due cavi Lightning USB C per sbloccare la ricarica rapida (10€)

Un paio di cavi Lightning senza fine in doppia promozione e che soprattutto ti durano una vita e mezza e non ti danno mai problemi.

Non devi avere più dubbi e soprattutto, finalmente, puoi dire addio ai tuoi cavi Lightning che si stanno spezzando in mille punti. Con questi due prodotti che compri con un solo click, i tuoi dispositivi Apple rinasceranno in tutto e per tutto.

Il lato più fondamentale, però, è che in una sola mossa ti assicuri dei prodotti di prima qualità che utilizzerai da qui ai prossimi anni senza tornare sui tuoi passi. Già in promozione, ti basta spuntare il coupon in pagina per farli diventare tuoi con soli 10€ e qualche centesimo.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cavi Lightning a USB C: in questo modo la ricarica corre a più non posso

Mettiamo che hai a casa anche un MacBook, a questo punto sarai dotato senza ombra di dubbio del caricatore senza limiti. Per attaccare l’iPhone, però, hai bisogno di un cavo che ti metta a disposizione non solo un connettore Lightning ma anche una presa USB C. Proprio per questo motivo ti sto consigliando questi di Raviad.

Realizzati con i migliori materiali sono di prima qualità dal momento che li puoi piegare e bistrattare come vuoi visto che non si rovineranno facilmente. Grazie alle estremità rinforzate e all’intreccio di nylon che ricopre tutta la loro lunghezza, la resistenza non può che essere assicurata.

Ti dico che, inoltre, sono entrambi lunghi 2 metri ciascuno quindi puoi utilizzarli un po’ come vuoi e senza limiti.

Quindi cosa aspetti? Per me non hai neanche un secondo in più da aspettare: collegati subito su Amazon e spunta il coupon con appena un click. In questo modo aggiungi questi due cavi Lightning a pochissimo nel tuo carrello e li fai tuoi. Prima effettui il pagamento, prima li ricevi: se hai un abbonamento Prime puoi anche puntare alla consegna in 1 giorno.