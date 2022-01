A soli 15,99 euro è praticamente impossibile trovare di meglio. Due caricabatterie USB-C al prezzo di uno!

Dal momento che nelle confezioni degli iPhone non è più incluso il caricabatterie, ma solo il cavo da USB-C a Lightning, è necessario – nella maggior parte dei casi – aggiungere il grande assente alla lista della spesa.

Visto che non sono poi tanto economici (in particolare quello a marchio Apple), sarebbe una buona idea approfittare di qualche offerta. Ebbene, oggi su Amazon è possibile acquistare ben 2 caricabatterie USB-C da 25W al prezzo di uno. Il prezzo finale diventa di 15,99 euro spuntando la voce “Coupon” per ottenere 7 euro di sconto.

Il caricabatterie (parlo al singolare poiché i due inclusi nella confezione sono identici) ricorda esteticamente quello di Apple ed è perfettamente compatibile con iPhone 11 e modelli successivi.

Un vero affare, da non lasciarsi sfuggire. Pensate che quello Apple da 20W costa, da solo, 25 euro.