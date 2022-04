Perché pagare 25 euro per quello originale quando puoi avere due caricabatterie USB-C di un noto brand a 21 euro? Meglio affrettarsi.

Apple, così come altre aziende che hanno seguito il suo esempio, non include più nelle confezioni dei suoi iPhone il caricabatterie USB-C. Per questo motivo, chi non ne ha uno a disposizione, deve obbligatoriamente procedere all’acquisto. Quello a marchio Apple da 20W, e dunque con supporto alla ricarica rapida, costa 25 euro, ma perché non approfittare di un’offerta che ti permette di comprarne due a 21 euro?

I caricabatterie USB-C da 20W in questione sono a marchio UGREEN, uno dei brand più noti in fatto di accessori per dispositivi tech.

I caricabatterie da 20W di UGREEN supportano la più recente tecnologia Fast Charge Power Delivery 3.0, ideale per ricaricare iPhone 13/12/11/XS MAX/XS/ iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 e altro iPhone a tutta velocità. Ad esempio, iPhone X può essere caricato dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, più veloce del caricatore originale.

Questi caricabatterie supportano anche le tecnologie Qualcomm Quick Charge 4.0/ 3.0/ 2.0 per la ricarica rapida di dispositivi compatibili.

I caricabatterie sono dotati di un chip intelligente per proteggere i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrente.

Le dimensioni compatte rendono i caricabatterie facili da trasportare, anche in borsa.

