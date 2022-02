Non solo PS5, il controller wireless di Sony può essere usato anche con iPhone, iPad, Mac ed Apple TV: il DualSense è in offerta!

Acquistare una PlayStation 5 non è così facile al momento. Se l’ultima console di Sony è però lì nel tuo salotto di casa, allora forse ti potrebbe interessare il bellissimo controller DualSense in versione Midnigth Black. E se è in offerta, ancora meglio!

Inoltre, forse non tutti sanno che il controller wireless di Sony è compatibile anche con iOS, iPadOS e macOS per garantire un’esperienza di gioco sui dispositivi Apple senza precedenti.

Acquista il controller DualSense PlayStation 5 Midnight Black a 65,98 euro 69,99 euro

L’innovativo controller per PS5 è dotato di feedback aptico ed effetti grilletto dinamici.

Il controller wireless DualSense include anche un microfono integrato e il tasto “Crea”.

Goditi diversi livelli di forza e tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l’ambiente nei giochi.

Chatta con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento utilizzando il tasto Mute dedicato.

Cattura e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il pulsante Crea. Basandosi sul successo del pulsante CONDIVIDI, il pulsante Crea consente ai giocatori di produrre contenuti per videogiochi e condividere le loro avventure dal vivo con il mondo.

Carica durante la riproduzione tramite USB Type-C.

Goditi il ​​rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati.

Compatibile con macOS 11.3 (e successivi), iOS 14.5 (e successivi), iPadOS 14.5 (e successivi) e tvOS 14.5 (e successivi).