‘Documenti e dati di iCloud’ dal 2022 sarà integrato in ‘iCloud Drive’

Il vecchio servizio ‘Documenti e dati di iCloud’ andrà presto in pensione e, dal 2022, sarà integrato in ‘iCloud Drive’.

A partire da maggio dell’anno prossimo, il vecchio servizio ‘Documenti e dati di iCloud’ andrà ufficialmente in pensione, per essere inglobato in iCloud Drive. Lo rivela un documento di supporto pubblicato sul sito ufficiale Apple.

Di fondo, ‘Documenti e dati di iCloud’ e ‘iCloud Drive’ fanno grossomodo la stessa cosa: servono per conservare i dati delle applicazioni sul Cloud, e renderli accessibili su tutti i propri dispositivi e computer. Tuttavia, iCloud Drive è più recente, e garantisce la compatibilità con tutte le ultime tecnologie Apple, oltreché un accesso unificato e un’interfaccia più coerente e moderna attraverso l‘app File.

Per cui, gli utenti che ancora utilizzassero il vecchio sistema ‘Documenti e dati di iCloud’ dovranno prepararsi alla migrazione automatica dei loro account verso iCloud Drive‌:

“A maggio 2022, Documenti e dati di iCloud, il nostro servizio di sincronizzazione dei documenti legacy, verrà interrotto e completamente sostituito da iCloud Drive. Se usi Documenti e dati di iCloud, dopo questa data il tuo account verrà trasferito su iCloud Drive. Se usi il servizio Documenti e dati di iCloud, devi configurare iCloud Drive usando i passaggi seguenti per vedere i tuoi file. L’aggiornamento ad iCloud Drive non modifica la quantità di spazio di archiviazione utilizzato dai file salvati in iCloud.”

iCloud Drive: Cos’è e Come Attivarlo

Originariamente lanciato nel 2014, iCloud Drive permette agli utenti di archiviare, accedere e condividere file con amici, colleghi e familiari. I documenti archiviati in iCloud Drive rimangono aggiornati su tutti i dispositivi legati dal medesimo Apple ID, e risultano accessibili da iPhone, iPad, iPod touch, Mac o PC e su iCloud.com.

Per accedere ai file contenuti di iCloud è necessario iOS 8 o versioni successive, Mac con OS X Yosemite o versioni successive, un PC Windows con iCloud per Windows 7 e versioni successive e su iCloud.com. L’accesso ai file di iCloud è possibile attraverso:

iPhone e iPad

Aprite Impostazioni → [Nome e Cognome]. Toccate iCloud. Attivate iCloud Drive. I file sono contenuti nell’app File, disponibile gratuitamente su App Store.

macOS Aprite il menu Apple  → Preferenze di Sistema Fate clic su ID Apple. Se usate macOS Mojave o versioni precedenti, non è necessario fare clic su ID Apple. Selezionate iCloud. Se necessario, effettuate l’accesso con le vostre credenziali ID Apple. Selezionate iCloud Drive. Potete trovare i vostri file nel Finder alla voce iCloud.