DJI OM 5 Stabilizzatore per Smartphone in super sconto

Il DJI OM 5 è uno stabilizzatore per smartphone a 3 Assi, con manico telescopico integrato. Pieghevole e robusto, è perfetto per creare video fluidi e di qualità cinematografica durante i viaggi e per lavoro. Compatibile cone Android e iPhone, costa 149€ invece di 150€.

Lo stabilizzatore per smartphone portatile e palmare DJI OM 5 è uno dei migliori del mercato per ottenere selfie impeccabili, video ultra-fluidi, tracciamento automatico e molto altro ancora.

Ha un manico telescopico integrato che consente di includere più amici in un unico selfie o filmare i tuoi animali domestici in modo più dinamico da angolazioni più basse. È il compagno inseparabile di vlogger e youtuber.

La feature ShotGuides riconosce automaticamente l’ambiente e suggerisce una sequenza di scatti corrispondente, insieme ad un tutorial su come realizzarli; grazie a DJI OM 5, anche gli utenti alle prime armi potranno sperimentare risultati epici.

ActiveTrack 4.0 è invece l’ultima versione dell’algoritmo che permette a DJI OM 5 di tracciare i soggetti anche durante movimenti rapidi. Questo stabilizzatore compatto per smartphone mantiene stabile il tracciamento e apporta movimenti più fluidi alla fotocamera, concedendoti più tempo per focalizzarti sull’ambiente che ti sta intorno.

In più include un meccanismo di Aggancio rapido magnetico, senza bisogno di bilanciamento o calibrazione.