Disponibile watchOS 8.5.1: più stabilità e sicurezza

Oltre a iOS 15.4.1 e macOS Monterey 12.3.1, Apple ha reso disponibile anche una nuova versione del sistema operativo dedicato ai suoi orologi smart. A differenza degli altri update, tuttavia, watchOS 8.5.1 si concentra su stabilità e sicurezza.Giunto a breve distanza dal precedente, watchOS 8.5.1 può essere considerato un aggiornamento minore; in altre parole, non

Oltre a iOS 15.4.1 e macOS Monterey 12.3.1, Apple ha reso disponibile anche una nuova versione del sistema operativo dedicato ai suoi orologi smart. A differenza degli altri update, tuttavia, watchOS 8.5.1 si concentra su stabilità e sicurezza.

Giunto a breve distanza dal precedente, watchOS 8.5.1 può essere considerato un aggiornamento minore; in altre parole, non aggiunge nessuna nuova funzionalità ma si limita a smussare i problemi della penultima release.

Non conosciamo nel dettaglio quali bug siano stati corretti nel dettaglio. Si spera tuttavia che, tra i bug-fix, Apple abbia trovato il tempo di risolvere la un grosso problema su Apple Watch Series 7. Dopo watchOS 8.5, infatti, diversi utenti hanno registrato problemi a sfruttare la Ricarica Veloce su questo modello. La ricarica veloce consentirebbe di portare il livello della batteria di Apple Watch da 0 all’80% in circa 45 minuti (a patto di avere un cavo magnetico per la ricarica rapida USB-C Apple e un connettore USB-C di adeguata potenza). Ma per molti la ricarica avviene con tempistiche nettamente più lente.

Per aggiornare a ‌‌watchOS ‌8.5.1 è sufficiente aprire l’app Apple Watch su iPhone, quindi selezionare Generali → Aggiornamento Software e seguire le istruzioni; affinché la procedura possa iniziare, tuttavia, Apple Watch deve essere carico almeno al 50% e deve essere sufficientemente vicino al telefono.