Da HomePod Video a AppleCar: 5 novità Apple che non vedremo nel 2022

HomePod Video, Apple Car, HomePod con Display e molto altro: ecco le 5 novità Apple che non vedrete quest’anno.

La scaletta di prodotto di Apple è lunga e soprattutto ha un orizzonte molto esteso; ciò implica che guarda ben oltre l’immediato, e contempla molti gingilli high-tech che vedremo solo dopo l’anno prossimo o che forse non vedremo mai. Dopo le novità Apple in arrivo quest’anno, ecco quelle che di sicuro non vedremo nel 2022.

Apple Glasses

Il visore AR/VR che Apple lancerà quest’anno sarà molto tradizionale, a livello di design e feature. Permetterà di creare un mondo 3D da sovrapporre al mondo reale, grazie alla Realtà Aumentata, e consentirà di creare un nuovo tipo di applicazioni per l’ecosistema della mela.

Tuttavia, per fare il salto quantico agli occhiali tipo Google Glass dovremo attendere almeno il 2025, nella migliore delle ipotesi.

iPad 14″

Stando alle indiscrezioni, Apple sta lavorando a degli iPad di taglio più ampio rispetto a quelli attuali. Non conosciamo ancora le ambizioni di Cupertino, ma è praticamente certo che ci sia l’intenzione di superare le dimensioni di 11 e 12.9 pollici.

Ci sono diversi problemi da risolvere, e non tanto a livello tecnologico (alla fine, si tratterebbe di creare qualcosa di simile al Microsoft Surface Studio), quanto piuttosto a livello ergonomico: un dispositivo troppo ampio, infatti, pone dei limiti che lo rendono utilizzabile solo in determinati contesti. Dunque, è inevitabile che, somigliando molto per form factor e dimensioni a un Mac, dovrebbe ereditare da quest’ultimo anche molte delle feature. In ogni caso, se ne riparla almeno dopo il 2023.

Apple TV con FaceTime

È da anni che si parla di un’Apple TV con casse, fotocamera e display che integri funzionalità di smart speaker, dispositivo di comunicazione e set-top box con Siri. Ammesso che vedrà mai le luci della ribalta, di certo non arriverà quest’anno.

HomePod Video

Sappiamo che esiste sul serio, se non altro sotto forma di prototipo, ma non è chiaro se sarà mai davvero presentato da Tim Cook. È da anni che si parla di un ibrido Apple TV/iPad, dotato di braccio robotico capace di seguire l’utente durante conversazioni FaceTime

“Tale dispositivo” spiegava Bloomberg tempo addietro, “combinerebbe un iPad con uno speaker HomePod e includere anche una fotocamera per la video chat. Apple sta esplorando la connessione di un iPad allo speaker attraverso un braccio robotico che si può muovere per seguire l’utente in una stanza, in modo simile all’ultimo Echo Show di Amazon.”

Apple Car

Oramai è il segreto di Pulcinella. Tutti danno per scontato che Apple stia lavorando ad un veicolo a guida autonoma, il cosiddetto Progetto Titan. Tra tira e molla, isterismi e defezioni, lo sviluppo procede ancora ma è impensabile che possa debuttare prima del 2025.