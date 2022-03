La Custodia a Tasca MagSafe a marchio Apple e compatibile con iPhone 12 e iPhone 12 Pro è oggi in SUPER OFFERTA: tua a metà prezzo!

È uno dei tanti accessori a marchio Apple per i suoi dispositivi compatibili con la tecnologia MagSafe. Ti parlo della Custodia a Tasca in pelle, utilizzabile con iPhone 12 e iPhone 12 Pro e disponibile in quattro diverse colorazioni (Blu Baltico, Cuoio, Rosarancio e Rosso).

Oggi la Custodia a Tasca MagSafe può essere tua a metà prezzo. Per tutte le colorazioni, lo sconto del 50% porta il prezzo finale da 149 euro a 74,50 euro.

© Apple

Alcuni dettagli sulla Custodia a Tasca MagSafe di Apple

Realizzata in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, è piacevolmente morbida al tatto e con il passare del tempo acquista un’affascinante patina naturale.

Aderisce alla perfezione alle curve dell’iPhone, proteggendolo da graffi e cadute senza appesantirne il profilo, ha una tasca interna in cui puoi tenere una carta di credito o un documento, e ha anche un pratico laccetto che ti permette di avere sempre il telefono a portata di mano.

Quando sei a corto di batteria, ti basta agganciare l’alimentatore MagSafe per ricaricare al volo l’iPhone in wireless.

Questa custodia è prodotta con pelle morbida e di alta qualità, per proteggere l’iPhone al meglio.