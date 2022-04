Custodia per iPad con supporto integrato: 15€ incluse spedizioni

È il prodotto più venduto in assoluto su Amazon delle ultime 24 ore. Questa pratica e robusta cover per iPad costa 15€ incluse spedizioni.

È il prodotto più venduto del momento su Amazon. La Custodia MuyDoux per iPad è compatibile con iPad 9,7″ di 5ª e 6ª generazione, e con iPad Air 1 e iPad Air 2. Disponibile in diversi colori, include uno stand ed è fatta in silicone. Costa 15€ e spicci ed è il prodotto più venduto in assoluto su Amazon oggi.

Acquista Custodia MuyDoux per iPad a 15,98€

Le diverse posizioni dei piedini 5-in-1 includono: 2 angoli in piedi per origami, 1 angolo in piedi per la lettura verticale, 2 classici angoli in piedi tripli. “Prodotto bello, piacevole al tatto, scelta di colori belli. l’iPad sta dentro alla perfezione e non ultimo è davvero comodo perché con semplicità si posiziona in orizzontale o verticale, cosa che altre custodie no lo consentono. Ottima qualità/prezzo” scrive un utente.

E un altro “Cover fantastica, è leggera ed è veramente pazzesca, la si può utilizzare per mettere ipad in tutte le pozioni! Consiglio assolutamente l’acquisto.” Insomma, è un prodotto di elevata qualità.

Compatibilità:

iPad 9,7″ 6ª e 5ª generazione (2018/2017)

iPad Air e Air 2 (2013/2014)

Modelli: A1893/A1954/A1822/A18234/A1566/A1567 A1474/A1475/A1476.

