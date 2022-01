31 Gennaio 2022

Il prezzo per la Custodia MagSafe (PRODUCT) Red segna il minimo storico per l’accessorio: è per iPhone 13 Pro.

Le custodie di Apple sono tra le più belle (perché anche l’occhio vuole la sua parte!) e affidabili in circolazione, ma il prezzo fa storcere il naso ai più. Per questo motivo non bisogna lasciarsi sfuggire occasioni come questa: cover MagSafe in silicone (PRODUCT) Red per iPhone 13 Pro a 29,99 euro. Acquista Custodia MagSafe (PRODUCT) Red per iPhone 13 Pro a 29,99 euro 55 euro L’esterno della custodia è in silicone, liscia e piacevole al tatto. La fodera interna è invece in microfibra e protegge ogni millimetro dello smartphone. Per quanto riguarda invece la tecnologia MagSafe, i magneti “nascosti” sotto al silicone rendono la custodia compatibile con la tecnologia di ricarica wireless di Apple (su una base certificata Qi). Venduta e spedita da Amazon, la Custodia MagSafe (PRODUCT) RED per iPhone 13 Pro è disponibile solo per qualche ora al prezzo scontato di 29,99 euro.