Custodia MagSafe Apple per iPhone 12 e 12 Pro a metà prezzo

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 12 | 12 Pro, la custodia si aggancia e si sgancia come per magia, permettendoti di ricaricare l’iPhone in wireless in modo ancora più facile e veloce. Quando sei a corto di batteria, puoi lasciare la custodia sul telefono e collegare l’alimentatore MagSafe o appoggiare l’iPhone su una base certificata Qi.