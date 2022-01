26 Gennaio 2022

La custodia in cuoio per iPhone 11 Pro originale Apple da 5.85 pollici è scontata di oltre il 74% rispetto al prezzo di listino. Te la porti via con soli 14,90€ incluse spedizioni. Acquista Custodia Apple originale in cuoio (iPhone 11 Pro) a 14,90€ invece di 55€ Non càpita spesso che i prodotti Apple vengano scontati, e non si vede praticamente mai uno sconto così sostanzioso. Ecco perché abbiamo voluto condividerlo con te, appena l’abbiamo adocchiato. A un prezzo simile, vale la pena di prenderlo e tenerlo come cover di scorta, anche solo per cambiare un po’. Si tratta di una delle migliori cover prodotte da Apple, fatta coi migliori materiali; l’offerta riguarda il colore marrone. Questa custodia disegnata da apple avvolge le curve del tuo iPhone senza appesantirne il profilo; è realizzata in pelle pregiata, conciata con procedure speciali: gradevolmente morbida al tatto, col tempo acquista un’affascinante patina naturale

La fodera interna in microfibra protegge il telefono, e i tasti a rilievo in alluminio fanno pendant con il colore della custodia; e non devi nemmeno toglierla per ricaricare in wireless

Come ogni custodia progettata da apple, ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: oltre che bella, è anche fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute Acquista Custodia Apple originale in cuoio (iPhone 11 Pro) a 14,90€ invece di 55€