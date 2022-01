Custodia Apple Magsafe per iPhone 12 e 12 Pro a metà prezzo

La Custodia Apple trasparente originale con MagSafe per iPhone 12 e iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici a metà prezzo. Approfittane subito.

La custodia Apple trasparente con compatibilità Magsafe per iPhone 12 e iPhone 12 Pro è scontata del 50%. Uno sconto così, su un prodotto originale Apple, capita una volta ogni cent’anni. Se ti serviva, è il momento di approfittarne.

Acquista Apple Custodia trasparente (per iPhone 12 | iPhone 12 Pro) – 6.1 pollici a 27,50€ invece 55€

Robusta, perfettamente compatibile con iPhone e con i dispositivi di ricarica magnetica MagSafe, questa custodia è elegante e minimalista, come si conviene ad un prodotto con la mela. Le sue caratteristiche ufficiali:

Una miscela di policarbonato e materiali elastici dà trasparenza e flessibilità alla custodia, che aderisce perfettamente ai tasti del telefono. Dentro e fuori ha un rivestimento resistente alle abrasioni, ed è realizzata con materiali che non ingialliscono col tempo.

Grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 12 | 12 Pro, la custodia si aggancia e si sgancia come per magia, permettendoti di ricaricare l’iPhone in wireless in modo ancora più facile e veloce. Quando sei a corto di batteria, puoi lasciare la custodia sul telefono e collegare l’alimentatore MagSafe o appoggiare l’iPhone su una base certificata Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.

Gli utenti l’apprezzano molto perché, a differenza dei prodotti alternativi scadenti, non ingiallisce mai neppure a distanza di molti mesi; funziona molto bene come protezione e non rovina la cornice del telefono. In più, sotto alla cover, dispone di griglia per speaker e microfono, per un audio cristallino.