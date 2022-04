Sono pieghevoli, hanno un’autonomia mostruosa e un look davvero gradevole: le cuffie wireless on-ear Elite 45h di Jabra sono in super offerta.

C’è chi preferisce gli auricolari Bluetooth e chi le cuffie on-ear wireless (come le AirPods Max, per intenderci). Se fai parte della seconda categoria e stai cercando la soluzione migliore non solo per i tuoi gusti, ma anche per le tue tasche, allora dovresti dare uno sguardo a questa offerta.

Le cuffie wireless Elite 45h di Jabra – pieghevoli e con batteria che garantisce fino a 50 ore di autonomia – sono oggi acquistabili su Amazon a metà prezzo. Passano infatti da 99,99 euro a 49,99 euro. Vendute e spedite da Amazon, acquistandole oggi le riceverai già domani.

Gli altoparlanti da 40mm emettono un suono chiaro ottima qualità.

Design leggero, solido e pieghevole: i morbidi cuscinetti in memory foam assicurano un comfort elevato rendendo questi padiglioni imbottiti comodi da usare tutti i giorni.

La batteria è in grado di riprodurre fino a 50 ore di musica con solo una carica.

Esperienza sonora personalizzata con MySound: la tecnologia “Jabra MySound” ti permette di personlizzare l’audio in base alle tue esigenze personali.

