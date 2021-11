Cuffie Sennheiser per audiofili a metà prezzo per il Black Friday

Su Amazon, per il Black Friday 2021, le cuffie Sennheiser per audiofili al minimo storico, con sconti di quasi il 50% sul prezzo di listino.

Non esistono soltanto le AirPods Max. Su Amazon, grazie al Black Friday anticipato di quest’anno, è possibile portarsi a casa cuffie Sennheiser di altissimo profilo alla metà del prezzo di litino. Un’occasione unica per gli audiofili.

Le cuffie in super offerta di oggi sono le Sennheiser HD 350BT e le HD 599, quest’ultima in Edizione Speciale. Ecco le caratteristiche dei due prodotti.

Le HD 350BT sono cuffie caratterizzate da un ottimo suono wireless con bassi dinamici profondi e supporto codec high-quality incluso AAC e AptX a bassa latenza; la durata della batteria è di 30 ore di uso continuato, e l’app Sennheiser Smart Control permette di avere accesso all’equalizzazione, alla modalità Podcast e all’update Firmware. Le cuffie supportano Siri e Google Assistant, ricarica rapida USB-C, e funzionano attraverso Bluetooth 5.0.

Le Sennheiser HD 599 Special Edition invece sono un prodotto premium per coloro che ricercano un “suono sofisticato, design e qualità costruttiva. Con la potenza dei trasduttori di tecnologia Sennheiser e con design “Ergonomic Acoustic Refinement” (E.A.R), la HD 599 Special Edition rappresenta il primo approccio nel mondo della riproduzione da audiofili.”

Sono caratterizzate da:

Componenti Premium: I trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa.

I trasduttori Sennheiser utilizzano bobine in alluminio che assicurano alta efficienza, una dinamica eccellente ed una distorsione estremamente bassa. Design acustico aperto: Il design aperto circumaurale offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto.

Il design aperto circumaurale offre una presentazione spaziale estremamente “aperta” per migliorare l’esperienza di ascolto. Molteplici Collegamenti: La HD 599 Special Edition è fornita con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop.

La HD 599 Special Edition è fornita con due cavi scollegabili: un cavo di 3m con jack 6.3mm per i sistemi di home entertainment ed una cavo corto di 1.2m con jack 3.5mm per l’utilizzo con telefoni, tablet e laptop. Comfort: Il design robusto e leggero con lussuosi padiglioni ricoperti in velluto e l’archetto imbottito offrono un comfort ed una vestibilità notevoli anche per lunghe sessioni di ascolto.

Sono perfette per gli appassionati di musica e gaming, e oggi hanno un prezzo davvero irrinunciabile.

Il Non Plus Ultra invece si ha con le Sennheiser HD 450 Special Edition, scontate del 39%. In questo caso, tra le feature troviamo: