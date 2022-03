Offerta imperdibile per chi è alla ricerca di auricolari wireless a basso costo: la combo “sconto + coupon” porta il prezzo finale a 9,99 euro!

Quando si pensa ad auricolari wireless da abbinare ad iPhone e/o Mac, il primo pensiero non può che essere per gli AirPods. Bisogna però ammettere che non tutti gli utenti sono disposti a superare una certa somma per un prodotto del genere e che non tutti sono così esigenti in fatto di qualità. Insomma, la scelta potrebbe ricadere anche su alternative più economiche ma che consentano, principalmente, di effettuare chiamate e ascoltare musica.

E dunque, se sei alla ricerca di auricolari wireless a basso costo da utilizzare con il tuo iPhone, questa offerta potrebbe fare al caso tuo. Le cuffie Bluetooth di Aoslen costano solitamente 39,99 euro ma oggi puoi acquistarle all’incredibile prezzo di 9,99 euro. Infatti, oltre allo sconto del 50%, è disponibile il Coupon per risparmiare altri 10 euro (non dimenticare di spuntare questa voce prima di aggiungere il prodotto nel carrello!).

Acquista gli auricolari wireless Aoslen a 9,99 euro 39,99 euro

Questi auricolari wireless utilizzano il più recente chipset Bluetooth 5.0, per una trasmissione del segnale più veloce, stabile e senza interruzzioni.

Gli auricolari Bluetooth di Aoslen utilizzano un altoparlante da 10 mm, che garantisce un’esperienza di ascolto più naturale e realistica.

Tecnologia di accoppiamento one-touch.

Con Touch Control è possibile richiamare Siri, effettuare chiamate, cambiare musica e controllare del volume.

Questi auricolari garantiscono 4 ore di autonomia con una sola ricarica, e fino a 20 ore utilizzando il case di ricarica.

Design ergonomico: leggero, sicuro e comodo design in-ear che si adatta perfettamente all’orecchio. Ideale anche per chi è solito utilizzare auricolari wireless mentre fa sport.