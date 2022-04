Con questo Smartwatch rivoluzioni la tua vita a PREZZO bassissimo

Lo Smartwatch Blackview R3 Pro è in assoluto una delle migliori soluzioni qualità prezzo se sei in cerca di un nuovo orologio. Approfittane ora.

Che tu sia un grande sportivo, uno a cui interessa tenere sotto controllo alcuni parametri oppure una persona che vuole semplicemente acquistare uno smartwatch per le sue molteplici funzionalità, con questo orologio otterrai sicuramente il risultato che stavi cercando.

Oggi puoi infatti acquistare questo fantastico Blackview R3 Pro al prezzo speciale di soli 31,49 euro anziché circa cinquanta. Ti basta un click su Amazon ed hai fatto.

Approfittane subito e non te ne pentirai, le spedizioni sono gratuite e veloci.

Blackview R3 Pro: tutto ciò che cerchi in uno Smartwatch

Partendo innanzitutto dal marchio, Blackview è in assoluto uno dei migliori produttori di Smart Watch attualmente attivo nel mercato. In particolare questo modello offre delle prestazioni sensazioni in ogni tipo di situazione.

Partendo dal display da 1,69 pollici, quest’ultimo offre una qualità decisamente superiore alla media ed una resistenza agli urti senza paragoni. Inoltre, acquistando questa versione, riceverai, oltre al classico cinturino in silicone, anche uno secondo cinturino intrecciato.

Tra le varie tecnologie montate su questo dispositivo, troverai un fantastico chip BIO1.0 Pro ed un sensore di frequenza cardiaca avanzato che ti permetterà di monitorare in maniera automatica e costante la tua frequenza cardiaca.

È inoltre presente un sensore per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue SpO2 estremamente preciso che basa la misurazione su diversi fattori fondamentali. Questo Smartwatch può anche tenere sotto controllo la temperatura corporea, avvertendoti con una notifica quando quest’ultima supera, ad esempio, i 37.3 °C.

Infine, grazie ai sensori posti sotto la scocca, potrai monitorare tutti i dati del sonno, come ad esempio tempo di veglia, sonno leggero, sonno profondo, al fine di migliore sensibilmente la qualità

Se quindi sei alla ricerca di uno Smartwatch economico che svolga egregiamente il suo lavoro, il nuovo Blackview R3 Pro fa proprio al caso tuo. Acquistalo subito su Amazon al piccolo prezzo di soli 31,49 euro. Ricordati però di spuntare la casella dell’extra sconto prima di aggiungerlo al carrello. Ordinalo ora per riceverlo in appena 24/48 ore lavorative grazie alle spedizioni targate Prime.