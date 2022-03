Come contattare Apple via Mail

Hai bisogno di contattare Apple via mail? Ecco tutte le informazioni che ti servono per ottenere assistenza subito.

Purtroppo, prima o poi il display di iPhone si incrina, o il Mac smette di funzionare. A quel punto, l’unica soluzione è sentire Apple per ottenere assistenza. E contattare Apple via mail è comodo perché permette di tenere traccia delle comunicazioni, tuttavia da qualche tempo a questa parte non è più possibile. Al suo posto, gli utenti hanno a loro disposizione la chat in tempo reale.

Esistono due modi di chattare con un addetto Apple: via PC o attraverso l’app Supporto Apple.

Da PC

Per chattare con un operatore Apple da Mac, fai così:

Apri questa pagina del supporto Apple Fai clic sul dispositivo o servizio che presenta un problema (a scelta tra iPhone, notebook Mac, iPad, Apple Watch, ID Apple, App Store) Specifica il tipo di problema (Riparazione danni fisici, Prestazioni dispositivo, Abbonamenti e acquisti, Password e sicurezza etc.) Scegli un argomento più specifico per circoscrivere ulteriormente il problema (Schermo incrinato, batteria, microfono etc.) Fai clic su Continua A questo punto avrai accesso a diverse opzioni, tra cui Invia per la riparazione, Portalo in Apple Store, Chat e Chiamata. Fai clic su Chat per avviare la conversazione con l’addetto Apple.

Da iPhone

Per chattare con un operatore Apple da iPhone, fai così:

Scarica l’app Supporto Apple da questa pagina dell’App Store Effettua il login con le tue credenziali Apple ID Tocca il dispositivo o servizio che presenta un problema (a scelta tra iPhone, notebook Mac, iPad, Apple Watch, ID Apple, App Store) nella sezione I miei dispositivi Specifica il tipo di problema (Riparazione danni fisici, Prestazioni dispositivo, Abbonamenti e acquisti, Password e sicurezza etc.) Scegli un argomento più specifico per circoscrivere ulteriormente il problema (Schermo incrinato, batteria, microfono etc.) Attendi eventuali verifiche e controlli A questo punto avrai accesso a diverse opzioni, tra cui Chat e Chiamata. Tocca Chat

Se hai un’estensione di garanzia ancora attiva, ecco le opzioni disponibili per contattare AppleCare+.