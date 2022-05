Colorata Chiavetta USB 16GB (10 pezzi!): 29€

10 chiavette USB da 16GB, super colorate e simpatiche come regalo, costano meno di 3€ l’una con consegna gratuita.

Coloratissime e divertenti, perfette come pensierino da distribuire agli amici o come gadget aziendale, queste chiavette USB da 16GB di Kootion costano solo 29€ per il kit da 10.

Acquista Colorata Chiavetta USB 16GB (10 pezzi) a 29,74€

La confezione include 10 pendrive di diversi colori, in grado di soddisfare diverse esigenze di lavoro.

Vengono in una scatola di cartone e sarebbe un regalo perfetto. Il cappuccio in metallo protegge bene la connessione e può essere ruotato di 360 °. Include infine un piccolo anello di metallo che puoi mettere una corda per portarlo come un portachiavi o appenderli.

Feature & Caratteristiche

Resistente e portatile: la copertura metallica rotante a 360 ° protegge l’estremità USB e puoi sempre avere la chiavetta USB con te per fissarla alla tua chiave con un anello o un cavo.

Connessione facile: compatibile con Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux e Mac OS. Non ha bisogno di alcun disco da installare.

Ideale per l’ufficio: qui sono disponibili 10 unità di memoria USB, che aiutano a classificare meglio i file.

Rapida dissipazione del calore: non si riscalda eccessivamente, non c’è bisogno di preoccuparsi della qualità.

1 anno di garanzia: KOOTION offre un buon servizio clienti post-vendita. Se hai un problema con il prodotto, non esitare a contattarci prima, risolveremo il problema il prima possibile.

Acquista Colorata Chiavetta USB 16GB (10 pezzi) a 29,74€