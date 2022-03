Classic Macintosh 2022: il Mac del 1985 che non abbiamo mai avuto

Se la Apple del 1985 avesse immaginato un Mac del 2022, probabilmente avrebbe l’aspetto del dispositivo creato da SystemSix.

Che aspetto avrebbe un Mac del 2022, immaginato dalla Apple del 1985? Non lo sapremo mai, ma è probabile che avrebbe l’aspetto del Classic Macintosh 2022 creato da SystemSix. Ed è talmente bello che ne vorrete uno sulla scrivania anche voi.

A detta dei suoi creatori, è una “sorta di lettera d’amore al mio primo Macintosh.” Si tratta di un dispositivo assemblato completamente a mano e dotato di schermo eInk display, stand in materiale plastico, e un processore Raspberry Pi 3 su cui gira del codice scritto in Python.

Interfaccia Statica

Anche se sembra interattivo, l’interfaccia è statica e si limita semplicemente a simulare la grafica di Mac OS System 6 del 1988. Dunque niente supporto né applicazioni. Tuttavia, esiste un certo grado di personalizzazione:

È possibile configurare un calendario pubblico che venga mostrato tra gli eventi

Configurare latitudine e longitudine per ricevere le previsioni del tempo locali.

La sera, vengono mostrate automaticamente le fasi lunari

L’icona del cestino è mostrata “piena” in un determinato giorno come promemoria per “ricordarsi di buttare l’immondizia.”

Lo stand ricorda le forme di un Macintosh del 1984, solo molto più schiacciato e moderno, quasi stilizzato. A vederlo, sembra il risultato dell’immaginazione di qualcuno che negli anni ’80 avesse immaginato come sarebbe stato un Mac nel 2022. Per chi volesse, qui ci sono le istruzioni per costruirselo da sé.