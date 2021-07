I cinturini di Star Wars e The Mandalorian per Apple Watch

MobyFox distribuisce in Italia i cinturini per Apple Watch con licenza ufficiale Lucasfilm: da quelli di Star Wars a quelli ispirati a The Mandalorian.

Geek di tutto il Mondo, è giunto il momento di mettere al polso con orgoglio le vostre passioni! I fan dell’universo di Star Wars che possiedono un Apple Watch possono finalmente avere cinturini con licenza ufficiale grazie a MobyFox, arrivata anche in Italia con decine di cinturini per l’orologio smart di casa Apple che strizzano l’occhio al pubblico geek, da quelli ispirati ad Harry Potter, passando per l’universo DC, Rick And Morty e il già citato Star Wars, che include anche l’amatissimo The Mandalorian (col piccolo Grogu, noto anche come The Child, in prima linea).

Gli amanti di Star Wars hanno davvero l’imbarazzo della scelta, da opzioni più classiche come il cinturino ispirato al leggendario crawl di apertura dei film Star Wars a cinturini per Apple Watch dedicati ai personaggi della saga, dai più recenti Kylo Ren e Rey ai più iconici Yoda, Leia Organa o Dart Fener.

Tutti i cinturini con licenza ufficiale Lucasfilm sono realizzati con silicone resistente al sudore e ai raggi UV e una chiusura con fibbia a spillo e sono compatibili con tutti i modelli di Apple Watch, dal primo al più recente Series 6, e tutte le dimensioni della cassa grazie al doppio set di connettori inclusi nella confezione.

Ad ogni cinturino, inoltre, sono associate 20 facce che è possibile scaricare gratuitamente tramite l’app MobyFace e il QR associato.

I cinturini ufficiali di Star Wars per Apple Watch

Cinturino per Apple Watch Edizione Galattica Compra su Amazon Tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana: che la Forza sia con te quando indossi questo cinturino dell'orologio, che presenta il testo di Star Wars e un design ispirato al leggendario crawl di apertura.

Cinturino per Apple Watch Edizione Yoda Compra su Amazon Senti la forza! Fare o non fare - non è possibile provare; questo cinturino incarna la saggezza e la forza di Yoda, con il leggendario Maestro Jedi con la sua spada laser, il simbolo dell'Ordine Jedi e il testo di Star Wars.

Cinturino per Apple Watch Kylo Ren Edition Compra su Amazon Passa al lato oscuro: abbraccia l'alter ego di Ben Solo, diventa l'assassino Jedi e parti alla conquista della galassia indossando questo cinturino, che presenta Kylo Ren con la sua spada laser, lo stemma imperiale e il testo di Star Wars.

Cinturino per Apple Watch Finn Edition Compra su Amazon Un eroe della Resistenza: FN-2187, il generale Finn - non importa come lo chiami, è un eroe; rendi omaggio alla leggenda con questo cinturino, con Finn con la sua spada laser e il testo di Star Wars

Cinturino per Apple Watch Rey Edition Compra su Amazon Risveglia la forza dentro di te: la speranza della Galassia riposa sulle tue spalle quando indossi il cinturino dell'orologio Rey Skywalker, che presenta il Maestro Jedi con la sua spada laser e il logo di Star Wars

Cinturino per Apple Watch Stormtrooper Edition Compra su Amazon Mostra l'amore per l'Impero: questo cinturino ispirato a Stormtrooper cattura l'aspetto e la sensazione dei soldati più iconici dell'Impero, con il classico casco, lo stemma imperiale e il logo Star Wars.

Cinturino per Apple Watch Darth Vader Edition Compra su Amazon Passate al lato oscuro: questo cinturino ispirato a Darth Vader dà vita al più grande cattivo del cinema al polso, con il casco Sith Lord, la Death Star e lo stemma imperiale

Cinturino per Apple Watch Leila Organa Edition Compra su Amazon Poni fine alla tirannia dell'Impero: questo cinturino incarna l'impavidità e la dedizione di uno dei più grandi eroi di Star Wars, la Principessa Leila Organa con la sua blaster e lo stemma Starbird.

I cinturini di The Mandalorian per Apple Watch

Oggi quando si parla di Star Wars non si può non pensare a The Mandalorian, la serie TV di Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars circa cinque anni dopo le vicende narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza.

I protagonisti assoluti sono il cacciatore di taglie Din Djarin, il mandaloriano che dà il titolo alla serie, e il piccolo Grogu, una creatura appartenente alla stessa specie di Yoda. The Child, come viene chiamato per quasi l’intera durata della serie finora andata in onda, ha conquistato il cuore del pubblico fin dalla prima comparsa sulla scena e il rapporto con Din Djarin ci ha regalato ben più di qualche momento di commozione.

Visto l’enorme successo della serie e la quantità di gadget di ogni genere venduti, era inevitabile l’arrivo di una serie di cinturini per Apple Watch per tutti gli amanti della serie. Anche qui la scelta è molto interessante.