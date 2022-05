Ciminiera BBQ: l’ideale per una bella giornata(offerta con bricchetti)

Con questo caldo, ci vuole un BBQ con gli amici, ed ecco quindi il segreto per accendere subito la brace: la ciminiera per BBQ Weber.

Con questo caldo viene voglia di stare all’aperto e organizzare una bella brace con gli amici. E se anche voi siete un po’ scarsi con l’accensione della carbonella, ecco la soluzione: la ciminiera per BBQ migliore del mercato, a marca Weber, in offerta con bricchetti e cubi accendi fuoco.

Acquista Ciminiera di Accensione Weber + Bricchetti + Cubetti Accensione a 31,99€

Rilassati mentre accendi il barbecue per una serata davvero speciale con parenti e amici. Con il set della ciminiera d’accensione Rapidfire hai tutto quel che ti serve per accendere rapidamente il barbecue. Riempi la ciminiera con i bricchetti e in pochi istanti, avvertirai lo scoppiettio della carbonella. Noi sentiamo già l’odore della bistecca, e voi?

Facilissimo da usare, robusto e comodo, il kit Ciminiera BBQ Weber include 2 kg di bricchette e 3 accendifuoco, e una impugnatura in gomma resistente al calore. Perfetta anche per il caminetto, non sporca e non polvere.

