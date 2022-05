Chiavetta USB, ERRORE PREZZO? 64 GB solo 5€

Una chiavetta USB che ti stupirà: 64 GB di spazio, impermeabile e comodissima a soli 5€ incluse spedizioni Prime.

Sembra un clickbait e invece è proprio così: la chiavetta Ansodo USB da 64 GB è performante, completamente impermeabile e costa sul serio solo 5€ e spicci incluse spedizioni. La trasformi anche in un portachiavi se sei un po’ sbadato e la hai sempre a portata di mano.

Acquista chiavetta Ansodo USB da 64 GB a 5,94€

Super Chiavetta USB

Questa chiavetta USB ha un rapporto prezzo prestazioni davvero onesto: realizzata in metallo non si rovina e soprattutto non hai timore di perdere il cappuccio. Perché? Perché non lo ha ed è sempre pronta ad esser utilizzata in quattro e quattr’otto.

Ti mette sotto mano ben 64 GB con cui puoi trasferire file o archiviare roba a piace. Foto, video, film, musica, quello che vuoi in poche parole. Come ti dicevo, ha un occhiello e con l’aggiunta di un gancio te la fissi sul mazzo di chiavi e ce l’hai sempre a portata di mano quando ti serve.

Ancora più sorprendente? È totalmente resistente ad acqua, polvere, urti, calore alto e basso. Praticamente hai una cassaforte a portata di mano. E sì, funziona su qualunque sistema quindi non farti ulteriori problemi, la utilizzi su qualunque genere di prodotto anche sullo stereo nella tua macchina.

La ordini con appena 5€ e qualche centesimo e la ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo: basta essere abbonato a Prime. Perfetta per scambiarsi i dati al volo, portarsi dietro informazioni e documenti utili e per visualizzare foto e video sulla Smart TV. Impermeabile, indistruttibile e comodissima, solo 5€. Diteci voi come si fa a resistere.

