Charmast PowerBank 23800mAh 65W a 36€

【Porta Type C da 65W 】 Alimentazione da 65W USB-C(In/Out ), compatibile con la maggior parte dei laptop USB C: MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad Pro, iPad mini . Particolarmente adatto per AirPods e auricolari bluetooth wireless a bassa corrente (60mA) ( Si consiglia di utilizzare il cavo originale per ricaricare il dispositivo )

▶【Capacità da 23800mAh】La batteria ai polimeri di litio di alta qualità è perfetta per MacBook,tablet e smartphones. Il power bank da 23800mAh è dotato di ricarica rapida. Ricarica iPhone 12 pro/11pro per 4.5 volte. iPhone 12 /11/per 5.2volte. MacBook pro 2020per 2.5 volte.

▶【Entrata USB C da 45 W】l’entrata USB C supporta PD da 45 W(max), ottenerando una ricarica completa in sole 2 ore con l’adattatore d’alimentazione PD 3.0 da 45 W, l’adattatori di alimentazione USB C PD / QC 3.0 da 18 W in sole 6 ore, 5V-2A adattatore d’alimentazione in sole 11 ore.