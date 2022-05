Cavo USB-C pieghevole (Kit da 2), praticamente eterno a 4€ l’uno

13 Maggio 2022

Su Amazon, il Cavo USB-C pieghevole di Yosou si caratterizza per la robusta trama in Nylon intrecciato, e per la guarnizione in gomma che protegge gli spinotti. Super duraturo, costa solo 8€ incluse spedizioni per il Kit da 2.Acquista Cavo USB-C pieghevole (Kit da 2) a 8,99€Compatibile con tutti i dispositivi USB-C del globo terracqueo,