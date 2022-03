Cavo USB-C a USB-C 60W (Kit da 2 cavi): 4,5€ l’uno con doppio sconto

2 Pezzi & 2 Diversa Lunghezza da Scegliere: 2 pezzi, economici e convenienti, puoi metterli in ufficio, case, usare sempre e ovunque. Ci sono 1m, 2m due diverse lunghezze, puoi scegliere un cavo USB Tipo C secondo le Sue esigenze.

Ampia Compatibilità: Cavo USB C a USB C compatibile con quasi tutti i dispositivi USB-C. PC: MacBook Pro/Air 2020/2018/2017/2016, iPad Pro/Air/Mini, Dell XPS 15/13, Huawei Matebook, Google Chromebook Pixel, Xiaomi NoteBook Pro, Xiaomi Air 13”, ThinkPad X1, Smartphone: S22 S21 S20 S10 S9, A20e, A80, A50, M20, Huawei P40 P30 P20, XiaoMi Redmi Note8/7

Ricarica Rapida PD 60W & Trasmissione Dati: 480Mbps Cavo USB Type-C supporta il protocollo PD, il massimo potente e’ fino a 20V/3A (60W), basta 2,5 ore per ricaricare completamente Macbook Pro 13″. La velocità di trasferimento da 480 Mbps, non c’e nessun problema per trasmettere 100 musiche in circa 5 secondi.