Cavo Lightning (pacco da 2), solo 2,5€ l’uno incluse spedizioni

Certificazione Apple MFi: MFi certificato e utilizza il terminale aggiornato di Apple (più durevole) e il chip intelligente per garantire che non venga visualizzato alcun messaggio di avviso. Questo cavo di ricarica per iPhone supporta anche la ricarica rapida (fino a 2,4 A) prevenendo il surriscaldamento e il sovraccarico per proteggere te e il tuo dispositivo.