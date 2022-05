Cavo Lightning Corto, solo 7€ incluse spedizioni.

[Robusto cavo intrecciato in nylon]: un’eccezionale resistenza alla trazione è fornita da un nucleo in fibra aramidica ultra resistente ad alte prestazioni, che è avvolto in una guaina di nylon a doppia treccia, che si traduce in un cavo flessibile ma robusto con una resistenza superiore. Il cavo è in grado di sopportare carichi fino a 55 kg ed è stato testato per piegare di 95 gradi più di 9.000 volte.