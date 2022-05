Cavo da USB‑C a Lightning (2m) originale Apple, sconto 11%

Con questo cavo USB 2.0 lungo 2 metri puoi collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del tuo computer per sincronizzare e ricaricare il dispositivo, oppure all’alimentatore USB Apple per ricaricarlo in tutta comodità da una presa di corrente. L’unico limite è che non supporta l’uscita audio o video. Cavo con porta Double face da ambo i lati.

Il prodotto è assolutamente originale Apple, spedito e venduto da Apple su Amazon.