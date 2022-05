Cavo 3 in 1 di Ricarica universale: GENIALE a soli 6€

Il Cavo MultiRicarica 3 in 1 di Raviad permette di ricaricare 3 dispositivi contemporaneamente con lo stesso cavo, e costa solo 5,94€ incluse spedizioni.

Raviad cavo 3 in 1 di Ricarica universale è un cavo davvero unico nel suo genere perché include un’ingresso e tre uscite diverse per collegare tutti i tuoi dispositivi senza adattatori: Lightning, USB-C e micro-USB. Con un solo cavo, insomma, ricarichi tutto a soli 6,99€ incluse spedizioni.

Acquista Raviad cavo 3 in 1 di Ricarica universale a 6,99€

Lungo 1.2 metri, questo cavo 3-in-1 in nylon Intrecciato è capace di soddisfare i requisiti di ricarica di tutti i tuoi dispositivi: dispone infatti porta Lightning, Micro-USB e USB-C. Dì addio al groviglio di cavi, perché con il Raviad ne basta uno per ghermirli tutti.

Ricarica ad alta velocità: Il cavo di ricarica rapida multicavo ricarica 3 en 1 supporta fino a un massimo di 3 A, che può caricare i tuoi 3 dispositivi più velocemente contemporaneamente (non è supportato il trasferimento di dati.)

Materiali di Qualità Superiore: il cavo di ricarica rapida cavo usb multiplo è rivestito di Nylon ultra duraturo che lo rende anti-nodo e resistente contro a strappi e strattoni. Prestazioni costanti anche dopo 10.000+ flessioni.

Massima Compatibilità: Supporta tutti i modelli di iPhone, tutti i Samsung Galaxy, i Huawei, Honor, Xperia, LG, e altro ancora.

Garanzia e Assistenza: Raviad 3 in 1 Cavo fornisce garanzia di sostituzione di 24 mesi e garanzia di soddisfazione al 100%.

Compatibilità

Porta iPhone:

Phone 13 12 11 Pro Max 13 12 Mini XR XS X SE 2020 8 Plus 8 7 Plus 7 6s Plus 6s 6 SE 5S 5C 5;

Porta USB-C:

Samsung Galaxy S20 S10 S9 S8 S7 S6;

Huawei P40 P30 P20 P10, Mate 40 30 20 10;

Honor View, MI, Oneplus, LG, Xperia and etc.

Porta Micro-USB:

Samsung A3 A5 A7 A10 J5 J3 J7 S3 S4 S5 , Google, Blackberry, HTC, Motorola, Nokia, Kindle and etc.