Cassa portatile Bluetooth: te la metti in tasca ma suona come un CONCERTO

Questa cassa portatile Bluetooth è piccola ma stupefacente: batteria interminabile e audio a 360° per effetto 3D assicurato.

Non c’è di che, sono felice di starti suggerendo questa cassa portatile e Bluetooth. L’ho appena scovata su Amazon e sì, ho pensato bene di fartela conoscere perché in fin dei conti che male c’è? Costa il minimo sindacabile, è piccola ma suona potente come una cassa da concerto.

Collegati sulla pagina per farla tua, ti basta un solo click, con la promozione in corso è tua con soli 14,24€ ma non ti scordare di spuntare il coupon.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia, con Prime attivo questo e altro per te.

Cassa portatile Bluetooth: non puoi dirle di no, troppo perfetta

Quello che vince è proprio la dimensione minima di questa cassa portatile Bluetooth che ti permette di averla sempre dietro senza scendere a compromessi. La colleghi al tuo smartphone ed ecco che parte la festa ovunque tu sia. In fin dei conti è finanche impermeabile quindi di cosa hai paura? Non la puoi rovinare neanche se ci provi.

Come ti ho detto, ha un altoparlante integrato non solo di ultima generazione ma anche potentissimo. E i bassi? Suonano così forti che ti senti vibrare dentro senza se e senza ma.

Altra caratteristica che non può sfuggirti è la durata della batteria: senza limiti e poi trovi anche il cavo micro USB in confezione così la ricarichi senza paura quando è esausta. Ovviamente ha anche un microfono integrato e tutto il resto.

Scoprila all’istante, collegati su Amazon e spunta il coupon per portarti a casa questa meraviglia con soli 14,24€, ti basta un click. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.