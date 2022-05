Case HD Esterno, recupera il vecchio HD a 19€

Se hai un HD o una SSD che prendono polvere in un cassetto, potresti usarli come archivio per la Smart TV e la console, o come disco di Time Machine. Basta infilarli in questo case per HD esterno per ottenere un dispositivo di archiviazione esterna a soli 19€ incluse spedizioni.

Acquista Case HD Estern a 19€ incluse spedizioni

Rispetto ad altri prodotti, questo case supporta i dischi SATA I, Sata II e Sata III da 7mm e 9.5mm, e dunque raggiunge velocità molto elevate. Include AutoSleep, supporto fino a 6TB e UASP. Queste le caratteristiche:

[ Trasferimento 6Gbps ] Dotato di una potente porta USB C 3.1 Gen 2 e interfaccia SATA III, UGREEN alloggiamento USB C fornisce una velocità di trasferimento fino a 6Gbps. Inoltre, case esterno hard disk supporta l’accelerazione UASP, con una velocità del 70% più della tradizionale USB 3.0, ci vogliono solo 5 secondi per trasferire un film da 1 GB.

[ Alta Capacità ] UGREEN case esterno ssd può gestire dischi rigidi compatibili con capacità massima fino a 10TB, che è design per dischi rigidi SATA da 2,5” SSD HDD di uno spessore fino a 9,5 mm. Potete utilizzarlo con laptop USB-C o Thunderbolt 3 per backup, espansione della memoria o clonazione di un’unità.

[ Funzione Eccellente ] UGREEN case esterno per disco rigido 2.5 supporta l’inoltro del comando TRIM per migliorare le prestazioni di scrittura e S.M.A.R.T per controllare lo stato di integrità. Dopo 3 minuti di inattività del disco rigido, entrerà in modalità sospensione, riducendo il consumo energetico e rendendo il disco rigido più sostenibile.

[ Plug & Play ] Nessuna installazione di driver richiesta per Mac OS, Windows e Linux. Può essere installato o rimosso completamente senza attrezzi, ideale come alloggiamento esterno per sostituire rapidamente i dischi rigidi installati o sporgenti. All’interno ci sono due spugne in EVA che assicurano una connessione stabile con l’interfaccia SATA e prevengono oscillazioni o rumorosità del disco rigido.