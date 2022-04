Caricatore 30W USB-C 2 Porte: 11€ con doppio sconto

✅【Da INIU — Ricarica Rapida SICURA Pro】 Prova un’esperienza della ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. In INIU, noi usiamo solo materiali della qualità superiore, quindi abbiamo molta confidenza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

✅【Ricarica iPhone 13 Pro Max Fino a 80% in 1 Ora】 Ricarica a piena velocità per tutti i tuoi iPhone. INIU caricabatterie PD 30W può ricaricare il tuo iPhone 13 Pro Max alla velocità di picco da 27W, in un modo più veloce del solito 20W. Potrai già fare una ricarica completa al tuo cellulare quando ritorni da un lavaggio. Sarai sempre pronto per andare fuori.