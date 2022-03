Grazie al codice sconto puoi acquistare il caricabatterie USB-C ad un super prezzo, meglio approfittarne!

Un caricabatterie con porta USB-C è un accessorio necessario per chiunque abbia acquistato uno smartphone, un tablet o – in alcuni casi – un notebook di ultima generazione. Qualche anno fa Apple però ha scelto di non includere il caricabatterie nella confezione dei suoi iPhone (per tutelare l’ambiente), quindi molti utenti si trovano a doverne acquistare uno.

Ti trovi in questa situazione? Allora dovresti approfittare dell’incredibile offerta che ti permette di acquistare un caricabatterie USB-C da 20W a soli 5,99 euro. L’accessorio ha un prezzo di listino di 15,99 euro, ma grazie al codice GPFHFIV6 risparmi 10 euro.

Acquista il caricabatterie USB-C da 20W a 5,99 euro 15,99 euro

⚠️IMPORTANTE: per ottenere lo sconto di 10 euro devi inserire il codice GPFHFIV6 al momento del pagamento.⚠️

Caricabatterie USB-C da 20 W per la ricarica rapida compatibile con iPhone 13/12/11 e diversi modelli di iPad. Compatibile anche con altri device non Apple.

Con l’alimentatore da 20W ricarichi più velocemente il tuo dispositivo e… risparmi tempo!

L’accessorio è caratterizzato da un guscio in ABS resistente alle alte temperature per una migliore dissipazione del calore. Il sistema di protezione multipla integrato è utile per prevenire cortocircuiti, sovraccarichi e così via.

Quando il tuo device è carico, il processo di ricarica si interrompe automaticamente, in modo da preservare la batteria.

Design compatto e leggero