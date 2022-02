Quattro porte, due USB-C e due USB-A, e 65W di potenza totale erogata: il caricabatterie USB-C è oggi in offerta grazie al Coupon.

Un hub con più porte e, di conseguenza, in grado di ricaricare più dispositivi è un accessorio la cui utilità non va di certo sottolineata. Oggi in offerta segnaliamo un caricabatterie USB-C da 65W con due porte USB-C e due porte USB-A.

Lo sconto del 20% da applicare sul prezzo di listino di 42,99 euro si ottiene spuntando il box della voce “Coupon”. Attenzione, il coupon è valido fino al 23 febbraio 2022, salvo esaurimento scorte.

Acquista caricabatterie USB-C con 4 porte (2 USB-C, 2 USB-A) a 34,40 euro 42,99 euro

Il caricabatterie USB-C ha due porte USB-C PD con di potenza di uscita totale di 65W. Ciò significa che con tale accessorio si possono caricare contemporaneamente un laptop da 45W e un tablet da 18W.

Con una potenza erogata di 65W, il caricabatterie porta un laptop da 15″ da 0 al 100% di carica in circa 2 ore (con un solo dispositivo collegato all’hub).

Distribuzione smart della potenza: l’accessorio distribuisce i 65W di potenza quando vengono ricaricati 4 dispositivi contemporaneamente, in modo da garantire per tutti una ricarica ad alta velocità.