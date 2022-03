Hai bisogno di un caricabatterie USB-C con tecnologia GaN per il tuo iPhone? Dai un’occhiata a questa offerta.

Oggi un caricabatterie per la ricarica rapida è un accessorio fondamentale. Per quanto riguarda l’ecosistema Apple, la ricarica rapida è compatibile con iPhone 8 e generazioni successive e numerosi modelli di iPad, Apple Watch e AirPods. Se nelle confezioni degli ultimi iPhone è incluso il cavo da USB-C a Lightning, lo stesso non si può dire dell’alimentatore. Una scelta per tutelare l’ambiente, ha spiegato Apple.

Dato che l’acquisto di un alimentatore USB-C è necessario, perché non approfittare di un’ottima offerta? Oggi ti segnalo la proposta a marchio Pendali, che passa da 14,99 euro a 9,99 euro grazie al Coupon (non dimenticare di spuntare il box prima di aggiungere il prodotto al carrello). L’offerta è valida fino al 28 marzo 2022, ma le scorte potrebbero finire a breve. Un consiglio? Concludi l’acquisto quanto prima.

Acquista il caricabatterie USB-C da 33W compatibile con iPhone e iPad a 9,99 euro 14,99 euro

© Pendali

L’alimentatore ha una porta PD 3.0 e fornisce una potenza di 33W per caricare rapidamente i tuoi device, che siano Apple o meno. Con questo accessorio, spiega l’azienda produttrice, puoi portare il tuo iPhone 13 al 60% di carica in soli 30 minuti.

Il caricabatterie utilizza la tecnologia GaN per generare meno calore, accelerare il processo di raffreddamento e – di conseguenza – migliorare l’esperienza di ricarica.

