Questo caricabatterie USB-C da 33W di UGREEN – in offerta! – può ricaricare anche il MacBook Air con chip M1.

Un caricabatterie con USB-C da 33W, molto più compatto di altri sul mercato e in grado di ricaricare smartphone, tablet e addirittura alcuni notebook (come il MacBook Air M1)? Sì, ti sto parlando proprio di questo accessorio, attualmente in offerta su Amazon a 19,99 euro.

Lo sconto di 5 euro sul caricabatterie UGREEN da 33W potrebbe scadere a breve, non sarebbe una cattiva idea concludere l’affare quanto prima. Acquistalo ora e il corriere ti consegnerà il pacco già domani.

Acquista il caricabatterie USB-C da 33W di UGREEN a 19,99 euro 24,99 euro

© UGREEN

UGREEN, che forza il suo caricabatterie USB-C da 33W

Il caricabatterie USB-C da 33W UGREEN con tecnologia GaN supporta Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0 + / 3.0, FCP, AFC, 5 V / 2,4 A, ricarica super rapida Galaxy da 25W, PPS per la ricarica rapida (iPad Pro 12,9″ M1 si ricarica completamente da 0-100% in soli 135 minuti).

L’alimentatore USB C è compatibile con quasi tutti i dispositivi (iPad Pro 2020/2018, iPad Air, MacBook Air M1, MacBook Pro 13″; iPhone 13 Mini/12/12 Pro/12 Mini/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max, AirPods Pro ecc).

Grazie alla tecnologia GaN, il caricabatterie USB-C raggiunge un’efficienza fantastica con una minore generazione di calore in un design piccolo e leggero come una piuma (51 mm x 43 mm x 29 mm).

Il caricabatterie rapido USB-C è dotato di un chip intelligente per proteggere i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente.

© UGREEN

© UGREEN