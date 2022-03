Caricabatterie USB-C 20W: 5,99€ incluse spedizioni con Codice

Grazie a un codice sconto, acquisti un caricabatterie USB-C 20W ad un super prezzo. Solo 5,99€ incluse spedizioni invece di 15,99€.

Il caricabatterie con porta USB-C Homweeling da 20W è perfetto per iPhone (anche via MagSafe), iPad, MacBook Air, AirPods e altri dispositivi. Permette di ricaricare smartphone e tablet in poco tempo. E grazie a un codice sconto, te lo porti via a 5,99€ incluse spedizioni invece di 15,99€.

Acquista caricabatterie USB-C 20W a 5,99€ invece di 15,99€

⚠️IMPORTANTE: per ottenere lo sconto immediato di 10€ inserisci il codice GPFHFIV6 nella sezione “Buoni regalo, voucher e codici promozionali” della schermata del pagamento su Amazon⚠️

Caricabatterie USB-C da 20 W per la ricarica rapida compatibile con iPhone 13/12/11 e diversi modelli di iPad. Compatibile anche con altri device non Apple.

Con l’alimentatore da 20W ricarichi più velocemente il tuo dispositivo e… risparmi tempo!

L’accessorio è caratterizzato da un guscio in ABS resistente alle alte temperature per una migliore dissipazione del calore. Il sistema di protezione multipla integrato è utile per prevenire cortocircuiti, sovraccarichi e così via.

Quando il tuo device è carico, il processo di ricarica si interrompe automaticamente, in modo da preservare la batteria.

Design compatto e leggero