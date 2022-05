Caricabatterie MagSafe per MacBook Pro, solo 25€

Se hai bisogno di un nuovo caricabatterie MagSafe per il vecchio MacBook Pro, spendi un quarto di quel che chiede Apple e risparmia.

La tecnologia MagSafe è comodissima e magica, nessuno lo nega. Ma ha un grosso difetto: il connettore è fragile e a lungo andare si logora sempre, costringendoci a gettare via un caricabatterie ancora perfettamente funzionante. Per fortuna, il Caricabatterie MagSafe per MacBook Pro compatibile costa solo 25€ contro gli 80€ e rotti che chiede Apple.

Acquista Caricabatterie MagSafe per MacBook Pro a 25€

Questo caricabatterie per MacBook e MacBook Pro ha un cavo resistente anti-sfilacciamento anche dopo numerose piegature e ricariche. I materiali di altissima qualità proteggono da sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, cortocircuito e autocombustione.

Tu durai: sì, ma non è originale. E noi ti rispondiamo: ok, e anche se durasse meno, costa comunque un quarto di quello Apple. Noi siamo andati avanti per anni coi compatibili, e lo rifaremmo ancora: tanto, per esperienza fanno tutti la stessa fine.

Include una luce a LED per indicare lo stato di carica. Compatibile con (A1435 A1436 A1465 A1466):

MacBook Air (13 pollici, 2017)

MacBook (11 pollici, inizio 2015)

MacBook (13 pollici, inizio 2015)

MacBook (11 pollici, inizio 2014)

MacBook (13 pollici, inizio 2014)

MacBook (11 pollici, metà 2013)

MacBook (13 pollici, metà 2013)

MacBook (11 pollici, metà 2012)

MacBook (13 pollici, metà 2012)

⚠️ Se il tuo Mac dispone dell’attacco MacSafe di nuovo tipo, trovi a 27€ l’adattatore con L-Tip.

