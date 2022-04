Caricabatterie MagSafe per Apple Watch: solo 12,99€

Un caricabatterie MagSafe per Apple Watch a soli 12€? Si, è possibile. E con consegna rapida Amazon Prime e reso gratuito.

Il caricabatterie compatibile MagSafe per Apple Watch costa solo 12,99€ con spedizione rapida Amazon Prime e consegna immediata. Ha diverse certificazioni, è completamente magnetico e compatibile con tutte le generazioni di Apple Watch.

Acquista Caricabatterie MagSafe per Apple Watch a 12,99€

Questo caricabatterie è dotato di un chip intelligente in grado di rilevare in modo smart la corrente di ingresso per proteggere il tuo Apple Watch da fattori sfavorevoli come surriscaldamento, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico e cortocircuito.

La base di ricarica magnetica ha caratteristiche di assorbimento degli urti e resistenza alle alte temperature. La forte attrazione magnetica inoltre garantisce un allineamento preciso.

È adatto a tutti i modelli di Apple Watch da 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, e con tutte le serie incluse Series 7/6/SE/5/4/3/2/1. È anche compatto, leggero e facile da trasportare. Il cavo è lungo 1m.

