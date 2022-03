Caricabatterie 24W (2 Porte USB) a soli 7,79€ incluse spedizioni

Amazon sconta il caricabatterie da muro 24W a 2 Porte USB con Tecnologia iSmart di oltre il 50%. Grazie a un Coupon, te lo porti a casa a 7,79€ incluse spedizioni e disponibilità immediata, invece di 14,99€. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di fare clic sul pulsante Coupon Applica coupon 40% prima di metterlo nel

Amazon sconta il caricabatterie da muro 24W a 2 Porte USB con Tecnologia iSmart di oltre il 50%. Grazie a un Coupon, te lo porti a casa a 7,79€ incluse spedizioni e disponibilità immediata, invece di 14,99€. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di fare clic sul pulsante Coupon Applica coupon 40% prima di metterlo nel carrello.

Acquista caricabatterie da muro 24W 7,79€ invece di 14,99€

Questo caricatore da viaggio è perfetto per iPhone e iPad. Include doppia porta USB per ricaricare due dispositivi contemporaneamente, un sistema di alimentazione ad alta efficienza con tecnologia iSmart per una ricarica più veloce e più intelligente.

È compatibile con qualsiasi dispositivo USB-C, inoltre è piccolo e leggero, e facile da trasportare in viaggio. Ovviamente, include meccanismi di protezione per prevenire sovratensioni, surriscaldamento e cortocircuiti.