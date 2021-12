Buone Feste 2021 da Melablog

I nostri auguri di buone feste 2021, e per un 2022 che -si spera- si riveli migliore per tutti. Buon Natale da Melablog.

L’anno, nonostante tutto, volge finalmente al termine. E noi di Melablog vorremmo fermarci un istante per farvi i nostri più sinceri auguri per le festività e l’anno che verrà, e ringraziarvi di essere rimasti con noi ancora una volta.

La pandemia è tutt’altro che scomparsa dai radar, e anzi, l’impressione è che queste ondate resteranno con noi ancora a lungo. In questo clima così complicato, e col costo delle materie prime e della manodopera in continua risalita, Apple è riuscita tutto sommato a barcamenarsi con fornitori e produttori, consegnando un gran numero di novità tra cui:

E per il 2022, le novità sono perfino più interessanti: si parla infatti dell’iMac Pro da 27″-28″ con chip M1 Pro e M1 Max, Apple Glasses, i nuovi Apple Watch e iPhone 14 con fotocamera da 48 Megapixel. Fate clic qui per conoscere la lista, completa di feature, tempi di rilascio e prezzi.

Insomma, la mela ha in serbo ancora qualche asso nella manica, e anche noi di Melablog -nel nostro piccolo- abbiamo una bella notizia che siamo impazienti di darvi. Non vorremmo rovinare la sorpresa, ma con l’anno nuovo ci saranno grosse novità. E non vediamo l’ora di condividerle con voi.

Nella speranza che il 2022 non sia un “2020 2”, vogliamo rinnovare i nostri più sinceri auguri a tutti.

Ci si vede qui, come sempre, e su Twitter o sulla nostra pagina Facebook.

Buone feste da Melablog