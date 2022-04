Brave, il browser che protegge la privacy (alla faccia di Google)

Brave è uno dei browser più rispettosi della privacy che esistano. E da ti tutela ancora di più, con una funzionalità davvero “coraggiosa.”

Non c’è soltanto Chrome, Safari e Firefox. Il panorama dei browser alternativi è molto più variegato e, dopo DuckDuckGo Browser per Desktop, ce n’è un altro che vi invitiamo a provare. Si chiama Brave Browser, ed è uno dei più rigidi e sofisticati che esistano per la protezione della privacy online. Include nativamente tecnologia Tor, anti-tracking di tutti i tipi, blocchi pubblicità e ora anche il blocco dei contenuti Google AMP.

Cos’è AMP?

Brave è un browser alternativo che ha ufficialmente dichiarato guerra a Google. Dopo aver sostituito quest’ultimo come motore di ricerca predefinito a ottobre 2021, ora ha deciso di bloccare le pagine AMP di Google e di reindirizzare gli utenti direttamente al sito originale.

L’acronimo AMP sta per Accelerated Mobile Pages, è ed un subset non-standard di HTML che riorganizza le pagine Web in modo ottimizzato per i dispositivi mobili come se provenissero dal sito ufficiale; in realtà sono i server Google a inviare i dati.

Perché AMP non Piace?

Questo approccio, benché oggettivamente efficace nella semplificazione e velocizzazione della navigazione, presenta grosse criticità. Innanzitutto perché accentra ulteriormente il controllo nelle mani di Google. In più può costituire un problema per la privacy perché consegna a Mountain View una quantità perfino maggiore di informazioni sulle abitudini degli utenti, e sulle modalità con cui interagiscono coi siti Web.

De-AMP

Con la funzionalità di De-AMP, l’utente viene protetto dalla pervasività di Google:

Laddove possibile, De-AMP riscriverà i link e gli URL per impedire all’utente di visitare pagine AMP. E laddove non fosse possibile, Brave monitorerà su quali pagine vengono raccolte e reindirizzerà l’utente fuori dalle pagine AMP prima ancora che vengano interpretate dal browser, il che impedirà al codice Google/AMP di essere caricato ed eseguito.

Brave Browser è considerato un software sicuro. Potete scaricarlo gratuitamente da questa pagina Web.