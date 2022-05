Bomboletta Spray aria compressa: solo 3,99€ con spedizioni

Spray aria compressa ad alta pressione in bomboletta da 400 ml.

Non lascia residui. Non contiene sostanze fisico-chimiche dannose alla salute umana e all’ambiente.

Per pulizia di PC, tastiere, supporti magnetici, notebook testine, schede elettroniche, TV, meccanica di alta precisione. Modo d’uso: inserire la cannuccia ed erogare ad intermittenza. Mantenere la bombola in posizione verticale onde evitare la fuoriuscita di condensa. Non utilizzare il prodotto su apparecchi sotto tensione.