Bomboletta Spray aria compressa: pulisci Mac e accessori a 3,99€

Perfetta per pulire tastiera, mouse e AirPods, questa Bomboletta Spray ad aria compressa costa solo 3,99€ incluse spedizioni.

Perfetta per pulire la tastiera del Mac, il Magic Mouse e gli AirPods (in abbinamento a questo geniale kit di pulizia) questa Bomboletta Spray ad aria compressa costa solo 3,99€ incluse spedizioni e reso gratuito. Non sorprende che sia il prodotto di pulizia più venduto di Link.

Acquista Bomboletta Spray aria compressa a 3,99€

Spray aria compressa ad alta pressione in bomboletta da 400 ml.

Genera un flusso di aria ad alta pressione che rimuove lo sporco e la polvere dalle parti più inaccessibili

Si può usare anche all’interno di dispositivi elettronici.

Non lascia residui. Non contiene sostanze fisico-chimiche dannose alla salute umana e all’ambiente.

Per pulizia di PC, tastiere, supporti magnetici, notebook testine, schede elettroniche, TV, meccanica di alta precisione. Modo d’uso: inserire la cannuccia ed erogare ad intermittenza. Mantenere la bombola in posizione verticale onde evitare la fuoriuscita di condensa. Non utilizzare il prodotto su apparecchi sotto tensione.

Acquista Bomboletta Spray aria compressa a 3,99€