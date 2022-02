BOE presenta una nuova tecnologia di schermo pieghevole

In queste ore BOE, uno dei fornitori Apple, ha annunciato un una nuova tecnologia di schermi pieghevoli che potrebbe rivoluzionare iPhone.

In queste ore BOE, uno dei fornitori Apple e potenziale candidato per il display di iPhone 15, ha annunciato un una nuova tecnologia di schermi pieghevoli. Si tratta del pannello flessibili f-OLED “a forma di N” che si piega in un senso o nell’altro.

Questa soluzione tecnica è superiore alla precedente, chiamata “360° folding display” perché permette di arrotolare o piegare il display sia a monte che a valle. Il prototipo mostrato alla stampa è un pannello AMOLED da 12.3 pollici che può trasformarsi in un dispositivo super-portatile da soli 5.6 pollici.

Quando il display flessibile è completamente aperto, può essere usato per l’intrattenimento o per lavorare; l’intera superficie dello schermo è disponibile per app, giochi, videogame, note, mail, digitazione testo e molto altro; oppure per applicativi multi-finestra.

Quando invece lo schermo è piegato, l’interfaccia orizzontale cambia e gli elementi grafici si riorganizzano per adattarsi all’orientamento verticale.

Nella forma più piccola, il display può essere trasformato in un dispositivo di appena 5.6 pollici e soli 2 centimetri di spessore, il che significa che può stare tranquillamente in borsa o in tasca. BOE stima che il display flessibile f-OLED “a forma di N” di BOE possa essere piegato circa 200.000 volte in in senso e 100.000 volte nell’altro, prima di usurarsi, il che costituisce uno dei migliori risultati dell’industria allo stato attuale.

Non sappiamo se Apple si interessata a questo specifico schermo per i suoi iPhone, ma di certo segue con curiosità gli sviluppi del mercato per capire se e come intervenire in futuro. È almeno dal 2016 che si parla infatti di un iPhone pieghevole, che però non sembra neppure sulla rampa di lancio almeno per il momento.