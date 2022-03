Blink Mini, Videocamera di sicurezza smart a 27,99€

Blink Mini, videocamera di sicurezza intelligente per interni con video in HD a 1080p, rilevamento movimenti e compatibile con Alexa costa 27,99€.

Blink Mini, videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, super compatta, con video in HD a 1080p, rilevamento movimenti e compatibile con Alexa è in super sconto. Costa solo 27,99€ invece di 35€.

Acquista Blink Mini a 27,99€ invece di 35€

Questa videocamera di sicurezza con alimentazione via cavo per interni con video in HD a 1080p dispone di rilevazione di movimento con notifiche push e audio bidirezionale, per controllare la tua casa giorno e notte.

Grazie all’app, ricevi gli avvisi importanti sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento; e puoi anche personalizzare le zone di rilevamento in modo da poter vedere ciò che ti interessa di più.

E quando serve, puoi non solo ascoltare ma anche parlare con persone e animali domestici in casa tua dallo smartphone attraverso la funzione Live View. L’installazione è incredibilmente semplice, e la connessione alla rete avviene in WiFi.

Le registrazioni possono essere salvate e condivisi sia nel cloud (richiesto abbonamento Blink, prova gratuita inclusa fino a luglio 2022) sia in locale con il Sync Module 2 e un’unità USB (ognuno in vendita separatamente). Tutte le principali funzionalità della Blink Mini possono essere gestite con la voce attraverso Alexa.