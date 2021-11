In anticipo sul Black Friday 2021, ecco i primi prodotti in offerta. Per esempio, sconti fino a -47% su Router Mesh eero e Sistemi d’Allarme.

Al momento della stesura di questo post, manca esattamente una settimana all’apertura del Prime Day 2021, l’esclusivo evento annuale dedicato ai clienti Amazon Prime che permette di approfittare di due giorni di super sconti e offerte sui migliori prodotti di piccole e medie imprese, grandi marchi e molto altro. È l’occasione giusta per togliersi lo sfizio che aspettavate da tempo, per acquistare il gingillo di domotica oppure rinnovare il parco hardware di casa o dell’ufficio.

E la buona notizia è che non serve aspettare per fare l’affare dell’anno. Per esempio, sapevate che i dispositivi Amazon sono già in offerta? Router mesh, sistemi di videosorveglianza, altoparlanti smart. Ecco una selezione degli sconti migliori a cui non potrete dire di no.

Router Mesh

Invece di un router molto potente, il trend oggi consiste nel disseminare per casa o in ufficio diversi router WiFi concatenati tra loro attraverso una rete mesh. Ciò consente di coprire spazi ampissimi col WiF posizionando in modo strategico -e proprio dove serve- piccoli dispositivi che funzionano in tandem.

A nostro giudizio, i router mesh Eero sono il prodotto col miglior rapporto prezzo/prestazioni del 2021, tant’è che li abbiamo scelti anche in Redazione dopo studi approfonditi. Stabili, veloci, efficienti, si sono guadagnati la menzione d’onore di Melablog, soprattutto se acquistati in un periodo di super offerta come questo.

Nuovo Protocollo WiFi 6 Amazon eero 6 Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3.

Sistema Allarme Smart Casa

I sistemi di allarme domestico sono complessi, costosi e difficili da gestire. E quando c’è bisogno di assistenza -oltre alle esose richieste economiche del tecnico di turno- bisogna pure pregare che si presentino in tempi congrui. Per come la vediamo noi, francamente, l’intero settore ha fallito; se serve un ingegnere per gestire un sistema d’allarme, non ci sono mezzi termini: hai costruito un prodotto sbagliato.

Ma per fortuna, la domotica smart ci libererà una volta per tutti. Il nostro consiglio? Il Kit da 10 pezzi di Ring Alarm. Si monta in 20 minuti contati, e si attiva con un comando vocale. E per 10€ al mese assolutamente opzionali, fornisce anche il sistema di backup su SIM (già inclusa e integrata). Per come la vediamo noi, è un ottimo sistema d’allarme ad un prezzo onesto. E funziona con batteria normalissime, e non con quelle introvabili e carissime dei brand più blasonati.

Il kit include rilevatori di movimento, sensori di contatto e sirene per esterni, per estendere la copertura in base alle vostre esigenze in modo facile e veloce.

Sicurezza Facile da Gestire e Installare Ring Alarm Ti presentiamo Ring Alarm | Kit da 10 pezzi da Amazon - Sistema per la sicurezza domestica con monitoraggio assistito.

Blink Mini

Una telecamera per videosorveglianza 1080p compatta e gestibile con la voce; in più, si integra perfettamente col sistema di allarme domestico Ring Alarm. Blink mini è perfetta per il 90% dell’utenza consumer media.

HD a 1080p Blink Mini Blink Mini - Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento

Ring Video Doorbell

Quando qualcuno bussa alla porta, si vede al citofono o sul cellulare, e Alexa lo annuncia. Ring Video Doorbell è un videocitofono con alimentazione via cavo, video in HD a 1080p con comunicazione bidirezionale, rilevazione di movimento avanzata, connettività standard da 2,4 GHz e impostazioni per la privacy personalizzabili.

In questo modo, saprete sempre quando qualcuno viene a farvi visita, anche se siete sotto la doccia o in giardino: basta portarsi dietro il telefono.

Versione Cablata Ring Video Doorbell Wired Ti presentiamo Ring Video Doorbell Wired di Amazon – Video in HD, rilevazione di movimento avanzata, alimentazione via cavo.

