Black Friday 2021, gli accessori di domotica HomeKit in offerta

Al Black Friday 2021, pioggia di accessori HomeKit in offerta. La domotica su iPhone non è mai stata tanto conveniente!

Al Black Friday 2021 ci sono tantissimi gingilli HomeKit in offerta: per questo, abbiamo selezionato per voi migliori e con gli sconti più interessanti. Ci sono termostati, kit completi per la domotica, lampadine, strisce LED, prese smart e molto altro. Ecco tutti i dettagli.

Come ogni anno, col Black Friday arriva una pioggia di sconti su un catalogo talmente vasto che sarebbe impossibile scoprirlo tutto da soli. E così, per darvi una mano e indirizzarvi alle promo più succose, noi di Melablog passiamo il weekend a setacciare le offerte per voi. Poi non si dica che non vi vogliamo bene.

Domotica HomeKit

Il concetto di domotica -cioè informatica per la casa- non è nuovo, ma fino ad oggi consisteva di sistemi chiusi e dispositivi complicati da gestire, installare e configurare. Con HomeKit (e le piattaforme di domotica concorrenti, come Alexa e Google Home), invece, cambia tutto e arrivano faci facilità d’installazione , configurazione e manutenzione. Con in più tutta la comodità dei comandi vocali di Siri, e della gestione dell’app Casa.

La lista dei dispositivi supportati è lunga e cresce costantemente e contempla molte categorie di prodotto tra cui:

Luci

Interruttori

Prese Corrente

Termostati

Tapparelle & Tende Elettriche

Ventilatori

Condizionatori

Umidificatori

Purificatori d’Aria

Sensori

Lucchetti

Fotocamere

Campanelli per Esterni

Allarmi

Irrigatori

Speaker

Ricevitori

TV

Prodotti HomeKit in Offerta

Qui di seguito, le migliori offerte sui prodotti HomeKit per il Black Friday 2021. E non dimenticate di fare clic nqui per scoprire tutti -ma proprio tutti- i prodotti in offerta per gli utenti digitali. Happy Shopping a tutti.

